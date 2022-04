Fritz mai si castiga in instanta in fata sindicatului. Decizie definitiva in procesul legat de comisia paritara si comisia de disciplina

Intr-un final, administratia Fritz se poate lauda si cu o victorie definitiva impotriva sindicatului din Primaria Timisoara. Este vorba despre un proces in care organizatia sindicala cerea suspendarea dispozitiilor prin care s-au format comisiile paritara si de disciplina. De aceeasi parte cu sindicatul condus de Tiberiu Negrei se afla si celebrul director Culita Chis, dar si alti doi angajati - Mirela Toc si Vasile Florin Cioca. In ianuarie, in prima instanta, Tribunalul Timis a dat dreptate ... citeste toata stirea