Fritz se lauda cu investitia de la Uzina de Apa Urseni, viitor Muzeu al Apei, finantata de... Aquatim

Duminica, 10 aprilie, primarul Dominic Fritz a tinut sa remarce "frumusetea simplitatii" patrimoniului industrial al Timisoarei. Si a facut asta vorbind despre Uzina de Apa de la Urseni, care va deveni in curand "Muzeul Apei". Numai ca proiectul este al companiei Aquatim, iar primarul nu prea are niciun merit in realizarea acestuia.Ce-i drept, primaria se ocupa in prezent de Turnul de Apa din Iosefin, dar doreste si sa aduca in domeniul public si cel din Fabric. Insa in cazul primului vorbim ... citeste toata stirea