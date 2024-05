Fritz se lauda cu "lucrari complexe" la Pasajul Solventul, un proiect intarziat cu un an si trei luni

Primariei Timisoara anunta luni realizarea unor lucrari complexe necesare pentru impingerea chesonului pe sub liniile de cale ferata din zona Solventul. Operatiunea de impingere a tunelului pe sub liniile de cale ferata, circa 70 de metri, fara oprirea traficului feroviar, va avea loc dinspre rampa de pe strada Garii spre rampa de pe Calea Bogdanestilor si "va dura doua - trei luni, in functie de ce se afla in subteran, pe sub linii". Neputinta administratiei Fritz de a duce la bun sfarsit un ... citește toată știrea