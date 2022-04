Frumusetile turistice ale Timisului, promovate in Italia, cu sprijinul CJT

Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in judetul Timis, cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, va participa in perioada 10-12 aprilie 2022, in standul Romaniei la Targul international de turism BIT Milano.Astfel, APDT Timis va face parte din echipa prezenta la evenimentul de promovare organizat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului.Traditiile si obiceiurile romanesti au o pondere insemnata in promovarea Romaniei la targurile internationale de turism, ceea ce face ... citeste toata stirea