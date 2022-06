Fundatia Comunitara Timisoara deschide apelul de proiecte "Fondul pentru un viitor mai bun in comunitati" pentru Timisoara

Federatia Fundatiile Comunitare din Romania si Lidl Romania dau startul la programul national de finantare "Fondul pentru un viitor mai bun in comunitati" in 5 orase din tara, printre care si Timisoara. Aflat la editia a IV-a, programul national ofera finantari nerambursabile in valoare totala de peste 1.225.000 de lei si mentorare celor mai bune solutii la provocari de mediu si educatie.In plan local, programul este coordonat de Fundatia Comunitara Timisoara (FCTM) si dispune de 245.000 lei, ... citeste toata stirea