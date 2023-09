FLIGHT OVER BORDERS este un festival al diversitatii culturale si al initiativelor transdisciplinare, care pune in valoare vitalitatea Timisoarei in anul 2023, precum si potentialul transformator al programului de Capitala Europeana a Culturii.FLIGHT OVER BORDERS, proiectul Fundatiei FLIGHT, exploreaza tema granitelor si a dialogului, prin intermediul artelor, intr-o Europa inca diversa si deschisa.Organizatorii va invita sa sarbatoriti inceputul toamnei la Iulius Town-Parcarea UBC 0, in 17 ... citeste toata stirea