Fundatia Pentru Voi Timisoara lanseaza proiectul 'Mai valorosi pe piata muncii", un proiect finantat de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati (ANPDPD), care se va desfasura in perioada 1 august-13 noiembrie 2023.Laila Onu, directoarea generala a fundatiei, a explicat:"Din experienta noastra de aproape 30 de ani in domeniu, am constatat ca persoanele cu dizabilitati intelectuale au nevoie de mai multe cunostinte pentru a putea pastra un loc de ... citeste toata stirea