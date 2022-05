Fundatia Speranta invita angajatorii la o dezbatere, privind integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii

In data de 19.05, orele 11:00 - 13:30, fundatia de abilitare Speranta, prin serviciul UnLoc, invita angajatorii din Timisoara si zonele limitrofe la o sesiune de informare si dezbatere privind integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii. Intalnirea va avea loc in Timisoara la AMBASADA, sala Flex, din splaiul Penes Curcanul nr 4-5.Intalnirea face parte din proiectul "Impreuna pe piata muncii", proiect sprijinit partial de fundatia United Way Romania, si are ca scop aducerea la ... citeste toata stirea