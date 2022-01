Gabriela, tanara de 22 de ani, care a murit strivita de un tren la Nadab, urma sa fie ceruta in casatorie saptamana viitoare

Gabriela, o tanara in varsta de 22 de ani, a murit strivita de un tren, in propria masina, la o trecere la nivel cu calea ferata din Nadab, in judetul Arad.Gabriela a murit, ieri dupa-amiaza, dupa un accident produs in localitatea Nadab din Arad.Tragedia s-a produs la o trecere la nivel cu calea ferata, iar unii martori au povestit ca, inainte de accident, tanara, aflata la volanul unui autoturism marca Volkswagen Golf, a oprit regulamentar, iar in momentul in care s-a apropiat trenul ar fi ... citeste toata stirea