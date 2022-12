Gala Campionilor Federatiei Romane de Motociclism! Pilotii lugojeni, printre cei mai buni

Sportul cu motoare are si in acest an reprezentanti ai Lugojului prezenti printre laureatii desemnati de Federatia Romana de Motociclism in urma finalizarii competitiilor oficiale la disciplinile si clasele de concurs afiliate.In lista premiantilor se regasesc piloti legitimati la Clubul MotoExtrem din Lugoj, dar si piloti lugojeni, care sunt inscrisi la un club din afara orasului.Cel mai bun parcurs pe circuitele de motociclism din tara l-au demonstrat lugojenii Dean-Victor si Mark-Luca ... citeste toata stirea