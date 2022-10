Gala de binefacere a antreprenorilor italieni, la Timisoara

Camera de Comert Italiana pentru Romania organizeaza, in data de 20 octombrie 2022, incepand cu ora 18:30, cea de-a IV-a editie a Galei de binefacere a antreprenorilor italieni, un eveniment ce are ca obiectiv strangerea de fonduri ce vor fi donate celor 3 ONG-uri si o parte la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Luis Esurcanu din Timisoara.Editia din acest an se va desfasura intr-o locatie speciala, respectiv la Venue Events, Sala Grand Ballroom, str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. 62!, cu ... citeste toata stirea