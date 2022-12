Gala Excelentei Banatene 2022 va avea loc, in data de 10 decembrie, de la ora 18.00, la Venue Grand Ballroom Timisoara."Va invitam cu drag sa sarbatoriti alaturi de noi, inca un an de realizari in cele 10 domenii care vor fi premiate in cadrul Galei", indeamna organizatorii."Gala Excelentei Banatene 2022, sau *Micul Nobel al Banatului* cum a mai fost denumita, marcheaza nu doar o continuare a valorilor profunde ale Timisoarei si Banatului, privind conservarea bunelor ... citeste toata stirea