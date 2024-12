Gala Premiilor Lugojene! Marius Gaidos, un adevarat angajament pentru excelenta in afaceri si implicare in comunitatea locala

Marius Gaidos este un om de afaceri vizionar, originar din Lugoj, care a demonstrat prin realizarile sale ca determinarea, inovatia si angajamentul fata de excelenta pot transforma o idee intr-un succes.Pentru omenia, seriozitatea, implicarea si profesionalismul de care a dat dovada, Marius Gaidos a fost distins cu "Trofeul de execelenta in domeniul Economic", in cadrul celei de-a X-a editie a Galei Premiilor Lugojene, derulata sub genericul "Lugojeni cu care Romania se mandreste!", ... citește toată știrea