In perioada 4 - 10 septembrie, publicul este invitat sa celebreze o experienta unica si sa se lase purtat, prin cunoastere, catre o lume a infinitei bucurii.Festivalul Galactic Tick este organizat de ACT Negura in jurul unei noi sarbatori globale prin care celebram, o data la 633,7 zile, miscarea sistemului nostru solar in Calea Lactee. Anul acesta tick-ul galactic a fost stabilit in 9 septembrie.Evenimentul face parte din Programul cultural national Timisoara - Capitala Europeana a ... citeste toata stirea