Garda de Mediu a amendat Primaria Timisoara cu 60.000 de lei pentru mizeria de pe strazi. Ce masuri urgente au cerut comisarii

TIMISOARA. Au constatat ceea ce timisorenii vad de luni de zile pe strazi si se revolta. Pentru jegul de pe strazi comisarii Garzii de Mediu au aplicat amenda Primariei care nu e in stare sa asigure serviciul de curatenie.Aceasta in conditiile in care angajatii municipalitatii nu reusesc nici sa-i mobilizeze pe maturatorii firmei Brantner cu care are contract si nici sa-i controleze pentru a se asigura ca-si fac treaba.Pe langa amenda de 12.000 de euro, comisarii au dispus masuri urgente. ... citeste toata stirea