Garda de Mediu a amendat Primaria Timisoara cu 60.000 de lei pentru mizeria din oras si strazile nematurate

Matei Creiveanu, city managerul Timisoarei, responsabil cu salubritatea, a transmis ca amenda va platita, dar fi recuperata de la firmele cu care primaria are contract. Garda de Mediu s-a sesizat ca urmare a stirilor care au aparut in mass-media cu privire la mizeria din Timisoara.Comisarii spun ca au efectuat un control in diferite zone ale orasului si au constatat reclamatiile se confirma: starea de salubrizare in Timisoara lasa de dorit, pe domeniul public au fost identificate abandonari de ... citeste toata stirea