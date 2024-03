Garda de Mediu a depus o plangere penala, dupa ce mai multe cadavre de porci cu pesta au fost descoperite la marginea unui drum, in zona Nadlac

Garda de Mediu din Arad a depus plangere penala dupa ce cadavrele mai multor porci care au murit de pesta porcina africana au fost gasite ingropate la marginea drumului, in zona Nadlac. Autoritatile suspecteaza ca proprietarul unei ferme unde s-a confirmat pesta ar fi vrut, de fapt, sa ascunda aparitia bolii si de aceea a recurs la aceasta "solutie".Garda de Mediu a facut verificari in urma sesizarilor venite de la localnici si au gasit in total 12 cadavre, ingropate in trei locuri, in santul ... citește toată știrea