Garda Forestiera Timisoara a confiscat 309.902 mc de lemn si a dat amenzi de peste 1,4 milioane lei

Garda Forestiera Timisoara a avut un total de 574 contraventii aplicate de personalul GF TM cu o valoare de 1.462.250 lei, in 2022, dar a avut si masuri complementare de confiscare materiale lemnoase fizic de 309.902 mc si contravaloric - 2.406,197 mc cu valoarea de 678.783,34 lei.Totalul contraventiilor aplicate de personalul GF TM in echipe mixte cu reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Timis a fost de 51 cu o valoare de 3.010.00 lei, in 2022. Au fost luate si masuri complementare de ... citeste toata stirea