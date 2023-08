In lumea tumultuoasa in care traim astazi, a gasi unui echilibru intre practicitate si stil poate fi o provocare imensa. Exista, insa, o solutie ingenioasa care imbina armonios aceste aspecte - conceptul de garderoba capsula. In cele ce urmeaza, vom descoperi impreuna cum iti poti simplifica viata si redefini relatia cu moda prin crearea unei garderobe capsule.Ce este o garderoba capsula?O garderoba capsula reprezinta o colectie de imbracaminte care consta intr-un numar limitat de articole ... citeste toata stirea