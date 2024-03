Garry Kasparov vine la Tech Talks by UPT, in 17 mai, la Timisoara

Universitatea Politehnica Timisoara lanseaza oficial editia 2024 a evenimentului sau emblematic, Tech Talks by UPT, ce va avea loc in data de 17 mai 2024 la Cinema Timis. Sub tema "AI for Humanity", evenimentul isi propune sa exploreze impactul inteligentei artificiale asupra societatii si modul in care tehnologia poate fi folosita pentru a imbunatati vietile oamenilor. Recunoscuta drept cea mai importanta conferinta de tehnologie din tara organizata de o universitate, aceasta editie promite sa ... citește toată știrea