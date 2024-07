Gasit in conflict de interese de ANI, primarul Fritz pozeaza in victima, alegand sa foloseasca discursul pe care l-a folosit si Clotilde Armand

PNL Timisoara a reactionat dupa ce Agentia Nationala de Integritate a informat ca primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a incalcat legea si a contractat un imprumut in campania electorala de la o persoana fizica, iar ulterior, in perioada exercitarii mandatului de primar, in luna noiembrie 2020, a intocmit un act administrativ in folosul societatii reprezentata de persoana fizica, incalcand regimul juridic al conflictelor de interese."Este o acuzatie serioasa si ne asteptam de la Dominic Fritz ... citește toată știrea