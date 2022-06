Gasita moarta in propria casa. Sfarsit teribil pentru o femeie

Apel disperat la 112, dupa ce o femeie a fost gasita moarta in locuinta sa.Alarma s-a dat duminica in jurul pranzului, cand trupul neinsufletit a fost gasit de o ruda a femeii in apartamentul ei din localitatea hunedoreana Vulcan. La fata locului au ajuns rapid echipaje ale politiei si ambulantei.Din primele cercetari oamenii legii au ajuns la concluzia ca moartea ar fi fost una violenta. Trupul neinsufletit a fost dus la morga, iar cauzele decesului vor fi stabilite in urma efectuarii ... citeste toata stirea