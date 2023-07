Proiectul de constructie a celei mai mari crese din Lugoj, care urmeaza sa fie ridicata pe strada Gheorghe Doja, in apropiere de spital, are toate sansele sa inceapa in aceasta vara.Saptamana trecuta, reprezentantii firmei Constructim, din Timisoara, care a castigat licitatia, au vizitat amplasamentul viitorului edificiu de ingrijire a copiilor. Anterior, Primaria Lugoj a executat lucrari de pregatire a terenului si de demolare a constructiilor anexe.Cresa va avea 110 locuri si facilitati ... citeste toata stirea