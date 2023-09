Elevii lugojeni, dar si prescolarii, sunt gata sa revina in banci, iar unitatile de invatamant ii intampina cu entuziasm, dupa o lunga si binemeritata vacanta.Mai sunt doar cateva zile pana la debutul noului an scolar, dar parintii au intrat in febra pregatirilor inca de acum cateva saptamani. Fie ca au ales sa cumpere rechizite din librariile din oras sau au preferat sa achizitioneze online cele necesare, scumpirile repetate din acest an i-au determinat sa cheltuie sume considerabile. ... citeste toata stirea