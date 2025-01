Gaz in 14 localitati din estul judetului Timis

Peste 60 de milioane de lei vot fi investiti in alimentarea cu gaz din 14 localitati din Timis. Consiliul Judetean Timis are ca prioritate dezvoltarea estului judetului Timis, o zona pitoreasca, dar vaduvita de mari investitii. De aceea, cetatenii si posibilii investitori vor avea, intr-o perioada cat mai scurta posibil, acces la o vasta retea de gaz metan."Prin ADI GAZ EST am reusit accesarea unei finantari de 53.000.000 de lei, bani proveniti din Programul National Anghel Saligny. Intregul ... citește toată știrea