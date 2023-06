La finalul vernisajului expozitiei de pictura Flora si Constantin Raducan, de la Galeria de Arta Lugoj, muzeograful lugojean Cristian Oliviu Gaidos, a prezentat o scurta istorie a celebrului Ceas Electric, unul dintre simbolurile orasului.Ceasul Electric are o istorie aparte. In anul 1923, Geza Herzl, unul dintre ceasornicarii Lugojului a dorit sa inchirieze un spatiu in casuta de la capatul Podului de Fier. El s-a inteles cu primarul de atunci, Harambasa, iar in schimbul acestui privilegiu ... citeste toata stirea