Generatie fara tutun! Romania are la dispozitie opt luni, pentru a interzice produsele din tutun incalzit aromatizate

Romania, alaturi de celelalte statele membre ale Uniunii Europene, are la dispozitie opt luni, pana in iulie 2023, pentru a transpune directiva delegata in legislatia lor nationala, privind interdictia produselor din tutun incalzit aromatizate.Planul european de lupta impotriva cancerului este activ si a intrat in vigoare interdictia privind produsele din tutun incalzit aromatizate, in 23 noiembrie.Aceasta raspunde cresterii semnificative a vanzarilor de astfel de produse din tutun in ... citeste toata stirea