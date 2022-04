Generos! 300 de pachete cu dulciuri copiilor din Caransebes, de la un lugojean care a crescut pe strazi

Emil Constantin sau "Marius, copilul strazii", cum este cunoscut de lugojeni, si-a facut un obicei in a-i ajuta an de an pe semenii mai putin norocosi.De aceasta data, in preajma Sarbatorilor Pascale, tanarul a daruit, cu sprijinul oamenilor inimosi, 300 de pachete cu dulciuri elevilor de la Liceul Tehnologic "Dacia" din Caransebes. Unitatea de invatamant, condusa de prof. director Camelia Rusulescu, a intampinat cu bucurie frumosul gest, copiii aratandu-se incantati de daruri."In primul rand ... citeste toata stirea