George Simion isi doreste plecarea actualului primar al Timisoarei si face o "Liga anti-Fritz", cu "fosti primari si sefi de la consiliul judetean"

Prezent la Timisoara, liderul AUR, George Simion, a anuntat ca in curand va fi constituita o Liga anti Fritz, care isi propune sa lucreze la demiterea actualului primar al Timisoarei, chiar inainte de termenul mandatului sau, "pentru ca nu merita". In aceasta liga vor fi prezente si alte formatiuni politice, dar mai ales "fosti primari, presedinti de consiliu judetean", a mai spus acesta.El a vorbit si despre "spiritul Timisoarei", o realitate in care oamenii sunt toleranti si de care AUR si ... citeste toata stirea