Gest de respect si civilizatie! "Multumesc Carrefour de la Shopping City Timisoara ca mi-am recuperat portmoneul cu bani!"

O profesoara din Timisoara, I.C., in varsta de 52 de ani, a trecut printr-o experienta unica in viata, dar care a marcat-o in sens pozitiv, duminica 17 aprilie 2022.De aceea doamna profesoara ne-a contactat la redactie pentru a face publica superpatania si a-si arata respectul si multumirea fata de conducerea Carrefour de la Shopping City Timisoara, din calea Sagului nr. 100.Vineri, 15 aprilie, pe la ora 11.00, doamna profesoara a mers la cumparaturi la Carrefour, din cadru Shopping City ... citeste toata stirea