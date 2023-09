Condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii ilegale a clubului de fotbal Poli Timisoara, in perioada in care acesta era patronat de afaceristul Marian Iancu, fostul primar al Timisoarei Gheorghe Ciuhandu a fost obligat si la plata prejudiciului creat bugetului local, in suma de 27,1 milioane de lei, plus dobanda legala pana la plata efectiva a datoriei.In solidar cu fostul edil, plata prejudiciului catre partea civila Municipiul Timisoara va fi suportata si de fostii ... citeste toata stirea