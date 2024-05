Gheorghe Pop, primarul PSD al comunei Bucovat: Continuam sa dezvoltam comuna

Domnule Pop, ati hotarat sa candidati pentru un nou mandat al comunei Bucovat. Ce v-a facut sa luati aceasta decizie?Am ales sa candidez la un nou mandat de primar al comunei Bucovat pentru continuitate si stabilitate, lucruri esentiale care au ajutat enorm comuna noastra sa se dezvolte in ultimii ani. Impreuna cu echipa mea am reusit sa construim o baza la care putem adauga multe proiecte importante care, cu siguranta, vor schimba dinamica in comuna noastra. Atentia mea a fost si este ... citește toată știrea