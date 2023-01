Ghilotina ajunge marti in Calea Aradului. Adio, cabluri pe stalpi!

Va reamintim, in noaptea de miercuri spre joi, muncitorii de la STPT au inceput taierea cablurilor aeriene in zona Circumvalatiunii, din cauza operatorilor de retele care au promis de-a lungul anilor ca vor elibera stalpii, dar nu au intreprins nicio actiune in acest sens.Primarul Dominic Fritz a spus atunci ca pe unii stalpi erau si 23 de cabluri, pentru trei-patru companii, care nici nu stiau daca acestea mai sunt functionale sau nu. Peste 10 km de cabluri au fost astfel dati jos pana acum, ... citeste toata stirea