Ghiroda Dance Festival 2024 gazduieste Cupa Romaniei de Dans Sportiv

CSC Ghiroda si Giarmata Vii organizeaza si in acest an un eveniment de prestigiu in domeniul dansului sportiv: Cupa Romaniei de Dans Sportiv, in cadrul editiei a doua de Ghiroda Dance Festival. Competitia va avea loc in perioada 12-13 octombrie 2024, la Hotel Senator, fiind al doilea an consecutiv in care clubul va organiza in parteneriat cu Federatia Romana de Dans Sportiv aceasta competitie de anvergura.Directorul clubului, Marius-Mihai Poclid, a vorbit despre bucuria de a putea aduce din ... citește toată știrea