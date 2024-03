Gigel Prisecaru, fost director al OSPA Timis, a intrat in greva foamei, in fata Primariei Dumbravita

Gigel Prisecaru, fost director al Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA) Timis, a intrat in greva foamei, luni, 11 martie, in fata Primariei Dumbravita, din judetul Timis.Motivul? Prisecaru acuza Primaria si Comisia de urbanism din Consiliul Local, ca nu vor sa ii elibereze avizul ca sa poata sa isi construiasca o casa."Am un teren unde vreau sa imi ridic o casa si de patru ani de zile sunt purtat pe drumuri. M-au pus sa fac si studiu de oportunitate si tot m-au respins. Am ... citește toată știrea