Gimnasti de la CSM Lugoj in Top 10 al gimnasticii romanesti

Doi dintre gimnastii legitimati la Clubul Sportiv Municipal Lugoj au fost inclusi in Top 10 al celor mai buni performeri prezentati de Federatia Romana de Gimnastica pentru anul 2021.Clasamentul a fost realizat pe baza sistemului de atribuire a punctelor, in raport cu rezultatele sportive, elaborat de Ministerul Tineretului si Sportului. Asadar, in topul celor mai buni zece gimnasti romani din 2021 au fost inclusi Nicolae Bera (juniori I, 17-18 ani), locul 7 cu 91 de puncte si Norbert Marcu ... citeste toata stirea