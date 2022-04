Gimnastul lugojean Norbert Marcu participa la Junior Cup de la Berlin

Clubul Sportiv Municipal Lugoj va avea un reprezentant in Germania, la Junior Cup, cea mai importanta competitie europeana de gimnastica pentru juniori, programata inaintea Campionatului European si al Festivalului Olimpic Tineretului European.Evenimentul va fi gazduit de Berlin, in perioada 28-30 aprilie. Pentru clubul lugojean va evolua la cele sase aparate (bara, cal, inele, paralele, sarituri, sol) Norbert Marcu (foto centru), in varsta de 17 ani, unul dintre cei mai buni gimnasti ... citeste toata stirea