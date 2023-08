Numarul de unitati individuale vandute a scazut cu 22% in prima jumatate a anului fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar peste un sfert din vanzarile din Romania sunt in Bucuresti, arata datele centralizate de platforma de cercetare a pietei imobiliare ValorEasy.Analiza ValorEasy mentioneaza ca 66.500 de unitati individuale au fost vandute in prima jumatate din 2023, ceea ce reprezinta o scadere anuala de 22%Scaderi ale vanzarilor au avut loc in toate judetele din top 10, cu exceptia ... citeste toata stirea