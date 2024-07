Giulia Popa a adus titlul Top Model Romania 2024 la Arad

Giulia Popa, model al agentiei Lawinne Models, a fost desemnata Top Model Romania 2024, o recunoastere de prestigiu in industria modei romanesti. Competitia castigata de tanara aradeana a fost organizata in cadrul Bukarest Fashion Week - Summer Festival editia 41, eveniment desfasurat zilele trecute la Bucuresti. In varsta de 16 ani, Giulia a impresionat juriul si publicul prin profesionalismul, eleganta si carisma sa, scrie specialarad.ro.Activitatea Giuliei in modelling a inceput in urma cu ... citește toată știrea