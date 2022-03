Goana dupa Iodura de Potasiu! Avertismentul Ministerului Sanatatii: Nu trebuie utilizata profilactic. In caz de urgenta datorata unui posibil incident nuclear, administrarea comprimatelor se face doar in primele ore

Ministerul Sanatatii (MS) precizeaza ca, in cazul unui eventual incident nuclear, administrarea comprimatelor de Iodura de Potasiu se face doar in primele ore, subliniind ca aceasta substanta nu trebuie utilizata profilactic, intrucat poate provoca afectiuni ale glandei tiroide. "In caz de nevoie, acest produs va fi distribuit in cel mai scurt timp populatiei de catre autoritatile de sanatate publica din fiecare judet", arata MS.Ministerul Sanatatii a precizat, vineri, ca Iodura de Potasiu nu ... citeste toata stirea