Goran Bregovici pe dealurile Recasului. Incepe Embargo Fest

Cea de-a treia editie a Embargo Fest va avea loc, in perioada 12-14 august 2022, in orasul Recas (judetul Timis), in locatia Doua Dealuri, si va aduce in fata publicului peste 50 de artisti.Editia din acest an a festivalului se va desfasura pe o suprafata de peste 30 hectare si va cuprinde mai multe zone cu diferite activitati.La fata locului va exista o expozitie de masini de epoca, targ de mestesugari cu ateliere creative, spatii de joaca pentru copii, zona cu activitati sportive si doua ... citeste toata stirea