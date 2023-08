Custodele Coroanei, Principesa Margareta, l-a primit la Castelul Savarsin pe Martin Woods, care a fost timp de 25 de ani gradinarul-sef al Reginei Elisabeta a II-a pe Domeniul Regal Sandringham. Martin Woods are 40 de ani de experienta in consultanta si educatie in horticultura. ... citeste toata stirea