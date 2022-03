Gradinita din Balta Lata si sala de sport de la Braniste, gata de lucru

Au fost predate spre receptionare documentele de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru transformarea cladirii din Balta Lata (Cartierul Eftimie Murgu) in gradinita si in centru socio-medical.Sunt doua investitii separate, ambele finantate prin GAL (Grupuri de Actiune Locala), care deruleaza fonduri europene."Suntem in ultima etapa inainte de a obtine finantarea si de a incepe executia lucrarilor. Am receptionat aceste documentatii. Dupa receptionarea DALI-urilor, urmeaza scoaterea ... citeste toata stirea