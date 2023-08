Amintirea Revolutiei va fi adusa in spatiul public printr-un traseu tematic, marcat prin granit turcoaz si bronz, integrat in peisajul urban. Investitia este finantata din fonduri europene, prin PNRR, iar valoarea proiectului a trecut de votul consilierilor locali timisoreni. Investissia va costa peste 10 milioane de lei, cu TVA inclus."Traseul Revolutiei din Decembrie 1989 in Timisoara" propune marcarea punctelor-cheie, identificate ca avand o importanta istorica pentru Timisoara pe parcursul ... citeste toata stirea