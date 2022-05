Granita de la Triplex Confinium intre Romania, Serbia si Ungaria se deschide din nou dupa cei doi ani de pandemie

Autoritatile romane lucreaza de cativa ani la deschiderea permanenta a frontierei de la Triplex Confinium cu Ungaria si Serbia. Intre timp, ungurii folosesc deja punctul de trecere intre Kubekhaza si Majdan-Rabe Intr-un weekend din an, de 25 de ani incoace, in cadrul cooperarii euroregionale Dunarea-Cris-Mures-Timis (DKMT), se deschide cea mai vestica frontiera din Romania. Este vorba de Triplex, locul in care se intalnesc trei tari, Romania, Serbia si Ungaria. Deschiderea acestui punct ... citeste toata stirea