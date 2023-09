Luna septembrie aduce in atentia lugojenilor o noua campanie gratuita de sterilizare a cainilor si pisicilor cu si fara stapan din municipiu sau din localitatile invecinate. Conform legii, in Romania este obligatorie castrarea cainilor, exceptie facand doar cainii cu valoare chinologica.Campania are loc in zilele de 15 si 16 septembrie, la Adapostul de caini al Asociatiei Free Amely 2007, situat intre satele Tapia si Maguri, iar programarile se fac la numerele de telefon 0731/973866 sau ... citeste toata stirea