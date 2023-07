Vineri, 7 iulie, in jurul orei 17.00, pe DN 58 A, in afara localitatii Ezeris s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea grava a unui biciclist. Din primele cercetari, politistii care s-au deplasat la fata locului, au stabilit ca, in timp ce un barbat de 55 de ani, din comuna Ezeris, se deplasa cu bicicleta pe o strada laturalnica din localitate, la patrunderea pe DN 58A, ar fi fost surprins si acrosat de un autoturism care circula din directia Soceni catre Ezeris, condus de un barbat de ... citeste toata stirea