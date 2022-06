Grav accident in apropiere de Lugoj. Un sofer de 46 de ani a decedat dupa o depasire neregulamentara

Un barbat din judetul Caras-Severin a murit in accidentul petrecut marti dupa-masa, 21 iunie, in zona localitatii Lugojel, Timis, la aproximativ 15 kilometri de Lugoj. Un barbat, in varsta de 46 de ani, a condus marti, 21 iunie, o masina pe DN 6, dinspre Caransebes inspre Lugoj, iar in dreptul kilometrului 490 - in zona localitatii Lugojel a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autocamion care circula din sens opus.In urma impactului a rezultat decesul soferului care a ... citeste toata stirea