Grav accident in Tomnatic. Trei persoane au murit si alte doua au fost ranite

Trei persoane au murit si alte doua au fost ranite sambata dimineata, in localitatea Tomnatic, din judetul Timis, dupa ce un barbat a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens, a lovit trei arbusti ornamentali si s-a oprit in gardul unui imobil. Soferul vehiculului se afla printre cei decedati."La data de 29.06.2024, in jurul orei 04:40, un barbat, in varsta de 38 de ani, a condus un autoturism pe DJ 692B dinspre DN 6 inspre centrul comunei Tomnatic, iar la trecerea la nivel cu ... citește toată știrea