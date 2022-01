Grav accident rutier provocat de un tanar de 19 ani. Inainte de a pleca de acasa a lasat un bilet de adio

Patru persoane, printre care si o fetita de 10 ani au fost ranite in urma unui grav accident rutier provocat de un tanar de 19 ani, pe centura de ocolire a Lugojului. Surse apropiate anchetei au declarat ca inainte de a pleca de acasa, tanarul, care ar avea afectiuni psihice, a lasat un mesaj de adio. "Un barbat in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe DN 6-Centura Lugojului, dinspre Caransebes inspre Timisoara, iar la intersectia cu A6 a intrat in coliziune fata-spate cu un autoturism ... citeste toata stirea